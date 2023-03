Auto esce di strada a Romans: i Vigili del fuoco estraggono l’autista ferito dall’abitacolo

TRIESTE Alle ore 7.45 circa di oggi, lunedì 6 marzo i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti, con una squadra della sede centrale, sulla strada provinciale 6 nel comune di Romans d’Isonzo per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un’autovettura che dopo essere uscita di strada è finita nel fosso a bordo carreggiata. I pompieri hanno utilizzato cesoie e divaricatore idraulici per tagliare le lamiere ed estrarre, operando in sinergia con il personale sanitario, il guidatore ferito dell’autovettura. Una volta estratta dall’abitacolo dell’autovettura la persona ferita è stata caricata sull’eliambulanza che la ha trasportata all’ospedale.

L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area del sinistro.

Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.