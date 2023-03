Pallacanestro Trieste in festa dopo la vittoria bis su Treviso: salvezza più vicina

Successo bis nel derby con Treviso con tifoseria in estasi e soprattutto +8 in classifica nei confronti di Reggio Emilia e +4 su Brescia (prossima avversaria), Scafati, Verona e Napoli. Non basta ancora per dare per scontata la salvezza, è sufficiente però per dire che Trieste ha individuato il binario giusto. Festa grande davanti al presidente Richard de Meo, grande prova di consistenza di squadra e intensità. Servizio di Roberto Degrassi, video di Francesco Bruni

00:31