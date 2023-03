Blitz del Comitato per la pineta nel cantiere di Cattinara a Trieste dove sorgerà il Burlo

Il Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara ha fatto un blitz domenica 5 marzo con un sopralluogo dedicato ai cittadini nel cantiere del comprensorio ospedaliero di Cattinara. Il Comitato denuncia il "disastro ambientale in corso" e sotto accusa è Asugi che con la Rizzani de Eccher, scelta dalla Regione con il sostegno di Comune, sta per realizzare il nuovo ospedale infantile Burlo Garofolo. Previsto l'abbattimento di 296 alberi della pineta. Video di Francesco Bruni

01:35