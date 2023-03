“Ambulanza in ritardo, 70enne morto a Trieste”, il consigliere regionale Zalukar presenta un esposto in Procura

TRIESTE Il consigliere regionale del Polo Liberale Walter Zalukar ha annunciato di aver presentato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica perché, spiega in una nota, “dopo 3 mesi non è stata fatta ancora piena luce sul ritardo di soccorso di oltre mezz’ora avvenuto a Trieste lo scorso novembre, quando un uomo di 70 anni aveva accusato un violento dolore al petto e mancanza d’aria per cui aveva subito telefonato al 112, ma l’ambulanza ci mise oltre mezz’ora per arrivare e trovò l’uomo ormai in arresto cardiaco”.

Zalukar ha chiesto alla Sores “dove fossero tutte le ambulanze e le automediche in quella mezz’ora, facendo una richiesta di acceso ai registri”, ma – spiega “non c’è stata alcuna risposta, anche se è dovuta per legge”.

Zalukar ricorda che aveva anche presentato “un’interrogazione alla Giunta regionale, ma l’assessore alla Salute Riccardi non si era presentato nell’aula del Consiglio per altri impegni istituzionali”.

Il 112 – è la ricostruzione fatta dal consigliere – “è stato chiamato alle 20.52 e l’ambulanza è arrivata alle 21 e 30, oltre mezz’ora dopo. Cosa è successo in questo lasso di tempo? Era una chiamata per sospetto infarto, un codice giallo. Si sa che in questi casi pochi minuti possono fare la differenza tra vivere e morire. Eppure, nessuno vuole rispondere”.

Da qui la decisione di presentare un esposto denuncia alla Procura della Repubblica, “perché venga fuori la verità”.