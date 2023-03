A Trieste 52enne colta da infarto: rianimata da un parente, è grave in ospedale

TRIESTE Una donna di 52 anni è stata soccorsa nella serata di sabato a Trieste dopo essere stata colpita da un infarto seguito da un arresto cardiocircolatorio. Si tratta del quarto caso in 24 ore.

In quel momento con lei c'era un parente, che ha chiamato i soccorsi e ha iniziato la rianimazione cardiopolmonare guidato al telefono dalla Sores.

Il cuore ha ripreso a battere. La donna è stata poi presa in carico dagli equipaggi sanitari ed è stata poi trasportata in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale di Cattinara.