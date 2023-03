L’8 marzo in centro a Trieste il corteo transfemminista «contro ogni violenza»

TRIESTE Mercoledì 8 marzo sarà sciopero transfemminista. A sei anni dal primo corteo organizzato a Trieste, che segnò la nascita del nodo triestino del movimento femminista transnazionale, “Non una di meno” torna a sfilare per le strade della città per dire «basta alle violenze del patriarcato». «Lo sciopero è il nostro grido – si legge nel comunicato –. E se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo». E allora mercoledì sarà, appunto, sciopero nazionale, indetto da diverse sigle sindacali: a fermarsi non solo il «lavoro salariato», ma anche il «lavoro riproduttivo», cioè il «lavoro domestico e di cura che grava sulle spalle delle donne». Uno sciopero «transfemminista», per prendere parola e agire contro «tutte le forme di violenza che colpiscono le donne e le persone transgender».

Lo sciopero sarà accompagnato da un corteo, organizzato da Nudm. Il ritrovo è a Foro Ulpiano, mercoledì alle 17. 30. Da lì si passerà da piazza Oberdan, dunque piazza Libertà, corso Cavour, via Roma e piazza della Borsa, infine piazza Unità. Sarà una protesta contro «la narrazione mediatica che non vuole riconoscere che le morti – delle donne e delle persone trans – sono sistemiche». Una marcia per chiedere «un’educazione sessuale e affettiva libera e laica», per rivendicare «il diritto di scegliere e autodeterminarci», e per disertare tutte le guerre. «Porteremo nelle strade l’urlo della nostra rabbia e la potenza del nostro desiderio – dichiarano le portavoce di Nudm –. Ci vogliamo vive e libere dalla violenza patriarcale, capitalista, coloniale e razzista».