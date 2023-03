Due persone colte da infarto a Trieste, una a teatro, l’altra alla guida dell’auto: rianimate sul posto

TRIESTE Due persone sono state colte da infarto e soccorse a Trieste. Nel primo caso si tratta di un uomo di circa 80 anni, vittima del malore mentre si trovava alla guida di un’auto.

L’uomo attorno alle 20 di venerdì sera ha perso il controllo della vettura mentre si trovava in via Jacopo Cavalli. Subito sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione e il cuore dell'uomo ha ripreso a battere.

L'80enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, in gravi condizioni.

Attivati per quanto di competenza anche le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Il secondo malore ha visto invece come vittima una donna di 74 anni, che è stata soccorsa, sempre nella prima serata di ieri, a Trieste, dopo essere stata colta da un infarto mentre si trovava a teatro.

Le prime manovre di rianimazione sono state avviate dalle persone che si trovavano in quel momento vicino a lei.

La donna è stata poi presa in carico dagli equipaggi di un'automedica di un'ambulanza che hanno continuato la rianimazione; il suo cuore ha ripreso a battere. Poi il trasporto in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale di Cattinara.

Un terzo episodio era avvenuto nel pomeriggio di venerdì: una donna di 58 anni era stata soccorsa e rianimata a casa dal marito fino all’arrivo dell’ambulanza