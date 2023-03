Fridays for future a Trieste, il raduno in piazza Oberdan

"Fvg dove vai?" è la domanda scritta con i gessi sull'asfalto dai Fridays for future in piazza Oberdan, sotto la sede del Consiglio regionale. Il riferimento, come dimostrano i simboli scritti accanto, è alle scelte che la regione intende fare in tema di mobilità e ambiente. E' la mattina del 3 marzo e i manifestanti hanno scelto non a caso piazza Oberdan come punto di ritrovo. A raduno completato partirà il corteo verso le Rive e poi di nuovo in salita attraverso Corso Italia fino in piazza Goldoni. Video di Lasorte. La diretta

00:24