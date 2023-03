Trieste, sequestrate 619 mascherine in un grande magazzino del centro: oltre 10mila euro di multa

TRIESTE Il Goac, Gruppo operativo anticontraffazione della Polizia Locale di Trieste, ha intercettato nel corso di un controllo effettuato insieme al Nucleo di polizia commerciale in un grande magazzino del centro, una partita di mascherine chirurgiche e ffp2 senza indicazioni in lingua italiana1 e prive del marchio CE o con un simbolo simile che induceva a ritenerle autorizzate: nello specifico si tratta di 222 mascherine ffp2 - di cui 68 per bambini - e 397 chirurgiche. Tutte poste sequestro dopo aver contestato al titolare le sanzioni amministrative (poco più di 10.000 euro).

Il Goac, Gruppo operativo anticontraffazione, è stato costituito quasi 2 anni fa in seno alla Polizia Locale di Trieste nell'ambito di un progetto nazionale più ampio e finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico, opera principalmente per garantire la sicurezza negli acquisti dei cittadini; parallelamente tutela anche i commercianti che scelgono la via della legalità.