Olio Capitale, oltre 200 produttori attesi a Trieste

TRIESTE Sono oltre 200 i produttori attesi a Olio Capitale, il Salone dedicato all'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva di qualità (Evo), in programma dal 10 al 12 marzo al Trieste Convention Center in Porto vecchio.

Provengono da tutta Italia ma anche dalla Grecia e avranno modo di incontrare una trentina di buyer da tredici paesi del mondo. La fiera, presentata oggi, venerdì 3 marzo, è organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia (Cciaa Vg), attraverso l'azienda in house Aries, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città dell'Olio e il Comune di Trieste; tra i partner Unioncamere, il network Mirabilia e Io Sono Friuli Venezia Giulia.

«L'obiettivo di Olio Capitale è portare l'extravergine d'oliva al centro del dibattito agroalimentare nazionale - ha spiegato il presidente della Cciaa Vg, Antonio Paoletti - dando luce a un elemento fondamentale della Dieta mediterranea. Questa tre giorni consentirà di fare un ulteriore passo avanti per il riconoscimento dell'importanza dell'Evo all'interno del Made in Italy agroalimentare. Chiederemo inoltre alla politica di incentivare la coltivazione degli ulivi che i giovani stanno lasciando».

Domenica, ha quindi annunciato, visiterà il Salone il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Tra le iniziative proposte da Olio Capitale 2023, dentro e fuori al salone, ci sono degustazioni, presentazioni di libri, l'Oil bar, talkshow, ma anche incontri d'affari in tema di prodotto olio e di prodotto turistico collegato all'oleoturismo.

E, ancora, «yoga sotto gli ulivi» e, a partire da oggi, degustazioni di olio nelle pietanze e nei cocktail proposti in alcuni locali della città. Ad aprire la fiera sarà il convegno «Valore e Valori dell'Olio Evo» in programma il 10 marzo alle 11, sul valore dell'olivicoltura italiana nel panorama internazionale e sulle potenzialità ancora inespresse. Prevista anche la premiazione del concorso Olio Capitale, a cui hanno partecipato 118 aziende italiane e straniere per complessivi 188 oli in gara.