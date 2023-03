Trieste, la bora scaraventa a terra un dondolo dall'ultimo piano di un palazzo

TRIESTE La bora ha scaraventato a terra un dondolo posizionato all'ultimo piano di un condominio nel popoloso rione di San Giacomo. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di mercoledì 1 marzo, quando le raffiche hanno superato i 120 chilometri orari. Colpita, in particolare, via San Zenone all'angolo con Via dei Giuliani. Il video

00:21