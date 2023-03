La bora si placa, riaperta via Sottomonte, torna in servizio il Delfino Verde. Rallentate le navi merci

TRIESTE Nella notte tra mercoledì e giovedì i Vigili del fuoco di Trieste sono stati impegnati in una decina di interventi.

Un’altra decina di chiamate per i danni dal vento è arrivata oggi (giovedì) di prima mattina; la bora comunque si è placata quasi del tutto e dopo quattro giorni di forti raffiche i disagi sono in via di diminuzione.

Riaperta via Sottomonte: era stata chiusa ieri dopo la caduta di un albero, isolando di fatto gli abitanti di Piscianzi. Oggi è ripartito regolarmente anche il collegamento marittimo con Muggia del Delfino Verde.

Gli ormeggi in banchina hanno invece subito inevitabilmente dei ritardi rispetto agli arrivi programmati.

Infatti oggi nella rada dei porti di Trieste e Monfalcone vi sono numerose navi in attesa dell'autorizzazione all'ingresso per poter svolgere le previste operazioni commerciali: «Non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, il traffico riprenderà regolarmente», haa reso noto la Guardia Costiera - Capitaneria di Porto di Trieste.

«La Guardia Costiera - conclude la nota - vigila al fine di garantire che le attività ed i traffici vengano svolti nella massima sicurezza».

