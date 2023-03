Nel porto di Trieste dogana semplificata per gli aiuti in Turchia

TRIESTE Procedure doganali semplificate sono state attivate dall'Ufficio delle Dogane di Trieste, dopo che la Protezione Civile ha individuato in Friuli Venezia Giulia l'hub nazionale per lo smistamento del materiale proveniente da tutto il territorio italiano e destinato a essere inviato in Turchia, tramite il porto di Trieste, per fronteggiare le necessità immediate della popolazione colpite dal sisma.

Lo rende noto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'Ufficio - precisa la nota - a seguito delle richieste del Consolato generale della Turchia di Milano, ha attivato procedure semplificate per l'esportazione degli aiuti umanitari, costituiti da derrate alimentari e beni necessari per il primo intervento sul campo.

Tali procedure, utilizzate giornalmente per assicurare un flusso costante di approvvigionamenti, "sono in linea con le indicazioni fornite dai competenti Servizi unionali. In particolare la Commissione Europea ha precisato che l'invio di merci fondamentali per soccorrere le vittime del sisma, debba avvenire con la massima tempestività, riducendo sostanzialmente le formalità per quei beni che risultano essere privi di natura commerciale".

Tale semplificazione - aggiunge la nota - è stata utilizzata anche per i 35 container carichi di aiuti che il 16 febbraio dal porto di Trieste sono partiti alla volta del porto di Mersin. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli "assicura con il proprio personale un presidio per la semplificazione delle attività di esportazione, facilitando l'invio degli aiuti umanitari".