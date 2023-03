Parcheggio dell’ospedale di Monfalcone: la sperimentazione con il disco orario è partita

MONFALCONE Annunciata come una rivoluzione, s’è rivelata al debutto una rivoluzione percepita a metà. Mercoledì, al primo giorno dell’entrata in vigore del disco orario nel parcheggione del San Polo – una soluzione per arginare la sosta extra long dei pendolari, dato che l’ambito è utilizzato anche come zona di interscambio mezzi – l’osservanza alla disvelata segnaletica orizzontale predisposta nei giorni scorsi s’è palesata a macchia di leopardo.

Effettivamente svariati conducenti, verso le 9.30 – orario in cui il posteggio dell’ospedale è solitamente molto frequentato –, risultavano aver diligentemente apposto il disco orario sul parabrezza, ma numerose altre vetture ne erano sprovviste. Non necessariamente per malafede, anzi. Il presidio ha un bacino di utenza che si estende dall’area giuliana a quella della Bassa friulana e non è detto che pazienti da fuori città abbiano colto la novità, pur ampiamente diffusa dagli organi di informazione.

È vero che non tutti seguono stampa e telegiornali, ma i cartelli sono chiari e il Codice della strada impone al conducente di leggerli e adeguarvisi. L’abitudine, il pensiero di doversi recare in un posto per qualche acciacco o la sofferenza causata da un malessere d’altro canto possono incidere, da un punto di vista psicologico, giocando brutti scherzi.

Alle 9.30 non si sono incrociati agenti della Polizia locale e d’altro canto l’amministrazione aveva detto chiaro e tondo che non sarebbe scattato il pugno di ferro da subito perché l’intento dell’operazione non è quello di fare cassa con le sanzioni, ché altrimenti il posteggio non sarebbe rimasto gratuito. Tuttavia non guasterebbe e sarebbe forse opportuno inserire qualche figura o accorgimento per rendere ancor più evidente il cambio di registro sulla sosta, visto che numerose vetture non esibivano ieri mattina né il contrassegno né il disco orario.

Si sono avvistati, invece, i pass giornalieri forniti dal Cup ai pazienti con visite o prestazioni di durata superiore alle 4 ore (su cui è tarato il disco) e qualche tagliando verde – il pass distribuito ai dipendenti, diretti o indiretti, che lavorano all’ospedale –, nel parcheggio anteriore. E ciò nonostante la filosofia della riorganizzazione preveda che il personale sanitario lasci il proprio veicolo in sosta sul retro, nella zona appositamente dedicata. In futuro, ma pare che la cosa sia un po’ dilazionata nel tempo, verrà predisposta una sbarra per il varco con lettura della targa.

Non è invece partita mercoledì, come annunciato, la disciplina del posteggio giallo per l’utenza del Pronto soccorso, che esordirà stamane, secondo quanto confermato anche dai volontari che prestano i propri servigi al pre triage dell’Emergenza. «Da oggi – spiega Sergio Trani, presidente del Tribunale per i diritti del malato, che assieme all’Avo eroga il supporto – inizieremo a distribuire i tagliandi per il parcheggio provvisorio dei mezzi di chi accede al Pronto soccorso nei 16 stalli gialli predisposti».

«Penso – sempre Trani – che ci vorranno mesi affinché il cambiamento sia digerito. E dipenderà anche dalle giornate, perché per esempio lunedì abbiamo avuto solo la mattina 42 accessi». E se ogni assistito è giunto con un mezzo proprio è chiaro che i 16 stalli non sarebbero bastati. «In quel caso – ancora Trani – è chiaro che si lascerà l’auto anche nella sosta riservata ai dipendenti, come è probabile che qualche lavoratore, per comodità o vicinanza al luogo di lavoro, continui a posteggiare la macchina davanti all’ospedale anziché dietro».

Come accaduto mercoledì. Al momento, comunque, e l’esordio è passato un po’ in sordina, non si sono registrate proteste e va annotato. Le auto hanno trovato la sosta necessaria e nei picchi il posteggio anteriore è apparso da consuetudine saturo. Si tratta comunque di giorni di rodaggio, infatti dopo un mese ci sarà la verifica del meccanismo da parte di Comune e Asugi