Fridays for future, venerdì corteo a Trieste «contro le opere inutili e per una città più vivibile»

TRIESTE «Mai come questa volta la battaglia per la giustizia climatica porterà in piazza così tante realtà, rivendicazioni e lotte diverse. Che sia per dire no a opere inutili, come l'ovovia, l'espansione dell'Ospedale di Cattinara, i cogeneratori della Siot, o per pretendere una Trieste più vivibile, con meno navi da crociera e più biciclette, saranno davvero tante le realtà che scenderanno con noi nelle strade questo venerdì»: lo assicurano i promotori del corteo che si terrà venerdì 3 marzo a Trieste, con partenza da piazza Oberdan alle 9, nell'ambito dei Fridays for Future.

«Dopo un 2022 di eventi meteorologici estremi, siccità, diluvi e incendi - scrivono in una nota - è chiaro ormai a tutti che l'emergenza climatica è qui. Il tempo per agire sta scadendo, e ogni esitazione, ogni deviazione che ci allontani da un mondo ad emissioni zero è un diretto attacco alla nostra sopravvivenza». La mobilitazione affronterà anche il tema della parità di genere e ribadirà «l'urgenza» di un trasporto pubblico locale «efficiente, capillare e, soprattutto, gratuito».

All'iniziativa aderiscono tra gli altri - riporta la nota - Comitato No Ovovia, Comitato Spontaneo per la pineta di Cattinara, Gruppo Locale di Greenpeace Trieste, Legambiente Trieste, WWF Trieste, USB Trieste, Flc Cgil di Trieste, Cobas Scuola Trieste Gorizia, Gruppo Anarchico Germinal, Studenti In Movimento, Comitato Pace Convivenza Solidarietà Danilo Dolci.