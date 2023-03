Bora a Trieste, crolla un albero in via Sottomonte, residenti isolati

TRIESTE Continuano i disagi per i residenti della zona di via Sottomonte, già isolati dalla frana che lo scorso 23 novembre ha portato via quasi tutta la sede stradale di via dei Moreri, nel tratto che collega largo Sottomonte a via dei Molini.

A causa del forte vento di bora che anche nalla mattinata di oggi, mercoledì 1° marzo, ha superato i 100 km/h, un grosso albero è caduto sull’unica strada aperta al transito, nella parte bassa di via Sottomonte.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno transennato l’area e stanno lavorando per liberare il passaggio.

Crollo di via Moreri a Trieste, i residenti: «La nostra paura è di restare isolati» Andrea Pierini 26 Novembre 2022 la franaAndrea Pierini

Si sta quindi verificando il rischio di isolamento totale di Piscianzi temuto e denunciato nei giorni scorsi dai residenti, che nelle scorse settimane hanno manifestato il timore di non poter ricevere aiuto in caso di necessità, essendo via Sottomonte a tratti troppo ripida per alcuni mezzi, come quelli di soccorso, o per gli autocompattatori dell’immondizia.

«A due mesi dalla frana di via Moreri, Pis’cianzi è irraggiungibile dai mezzi di soccorso e dei rifiuti» Lorenzo Degrassi 19 Gennaio 2023 triesteLorenzo Degrassi

La chiusura della strada ha però importanti ripercussioni sulla vita di chi abita zona, almeno un ventina di famiglie. «