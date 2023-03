Alberi monumentali di Trieste, in arrivo le targhette da leggere con Qr Code

TRIESTE Il capoluogo giuliano dispone di un patrimonio arboreo inserito nel tessuto cittadino composto da 3 parchi urbani, 13 giardini storici, 13 giardini attrezzati e 120.000 alberi, di cui 15 monumentali. È a questi “amici verdi” che l’anno scorso è stato dedicato il progetto “Diamo un nome agli alberi di Trieste”, ideato dall’associazione Trieste Solidale di Fabio Avanzini con il patrocinio del Comune.

I risultati

Ieri pomeriggio, nel corso di una conferenza nell’aula magna dell’Università della Terza Età, sono stati presentati i risultati di questa iniziativa, che si sta concretizzando in un preciso progetto con finalità turistiche. A introdurre l’evento è stato il padrone di casa Lino Schepis, che ha spiegato come la collaborazione tra l’Università intitolata a Danilo Dobrina e Trieste Solidale, iniziata nel 2018 con attività di informazione sulle truffe a danno degli anziani, si sia nel corso del tempo sviluppata fino all’idea, apprezzatissima anche dalle istituzioni, di focalizzarsi sugli alberi come testimoni della cultura cittadina.

«In questo modo – ha detto Schepis – sono stati concepiti degli itinerari da percorrere a piedi lungo le strade cittadine, in cui sono gli alberi stessi ad accompagnare il turista raccontando gli eventi storici di cui sono stati testimoni». In che modo? Sta proprio qui l’idea della campagna. «Abbiamo quasi finito di preparare delle targhette – ha spiegato Avanzini – che entro il mese di marzo saranno apposte accanto agli alberi monumentali, cioè quegli alberi che per il loro elevato valore naturalistico e culturale sono tutelati da leggi statali. Queste targhette riporteranno il nome comune e il nome scientifico della pianta e avranno un Qr Code che, se scannerizzato con lo smartphone, rimanderà a un testo in cui l’albero racconta la sua storia».

Gli alberi parlanti

Tra gli amici parlanti ci saranno, ad esempio, il grande platano del Giardino pubblico, il Gingko Biloba di piazza Hortis, la Roverella di piazzale Europa… «Quest’anno – ha aggiunto il presidente di Trieste Solidale – continueremo dunque con la realizzazione pratica di quanto progettato nel 2022. Tra le altre attività, ci saranno la diffusione di un video che verrà proiettato negli Infopoint di Promoturismo, e poi una tavola rotonda il 21 novembre 2023, data della festa dell’albero, cui parteciperanno il Corpo forestale della Regione, Arpa Fvg, il Nucleo Carabinieri biodiversità di Tarvisio, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, l’Ogs e gli amici di molte altre associazioni di volontariato».

Presenti anche l’assessore comunale Michele Lobianco, che ha rimarcato il suo entusiasmo per lo «straordinario progetto di Trieste Solidale», e il dottor Francesco Panepinto dell’Unità tecnica alberature e parchi. «Secondo me – ha concluso il funzionario – uno dei ruoli più importanti degli alberi è quello di contribuire al benessere psicofisico di noi esseri umani».

Durante la conferenza è stata ricordata anche la figura di Omar Monestier che, come direttore de Il Piccolo, aveva offerto con grande sensibilità la mediapartnership del quotidiano locale al progetto.