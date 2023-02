Vendeva funghi senza certificazione sanitaria: multa da 800 euro per un ambulante a Trieste

TRIESTE Multa salata per un ambulante della fiera Aromi e Sapori in Maschera a Trieste, sorpreso dalla Polizia locale a vendere funghi porcini senza certificazione sanitaria e senza la necessaria autorizzazione: per lui è scattata la sanzione di oltre 800 euro.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il Nucleo di polizia commerciale della Polizia locale ha eseguito i consueti controlli presso gli stand, a tutela dei consumatori.

Un punto vendita in particolare era stato tra l'altro segnalato da una cliente che aveva ritenuto troppo caro il suo acquisto: durante il controllo gli operatori hanno accertato l'assenza di revisione periodica della bilancia, fatto che avrebbe potuto inficiare il prezzo del prodotto.

Non solo. Tra la merce esposta c'erano anche dei funghi porcini da raccolta spontanea (non coltivati) la cui vendita è consentita solo se il commerciante ha conseguito un patentino base per il riconoscimento dei funghi e se il prodotto è corredato da certificazione sanitaria di un esperto micologo - entrambi mancanti, in questo caso -.

Il commerciante è stato perciò sanzionato per il mancato aggiornamento della bilancia e per la vendita non autorizzata dei funghi, 700 grammi, posti sotto sequestro: una sanzione di oltre 800 euro.