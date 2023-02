Scontro auto-moto nel rione Madonnina a Gorizia: centauro all’ospedale

GORIZIA Quell’incrocio si è già dimostrato pericoloso in precedenti occasioni. E la sua “fama” è stata confermata dopo l’incidente di oggi pomeriggio (erano le 17.15) lungo la strada regionale 56 all’altezza della svolta a destra (per chi proviene da Lucinico) che conduce al quartiere della Madonnina.

Per cause al vaglio della Polizia locale sono entrate in collisione una Citroen C3 e una moto Harley Davidson. Sul posto sono immediatamente accorsi i soccorritori: i sanitari inviati dalla Sores, i vigili del fuoco e i vigili urbani con due pattuglie che hanno effettuato i rilievi di rito e disciplinato il traffico, piuttosto sostenuto in quei frangenti. La dinamica è in corso di approfondimento.

La peggio l’ha avuto il motociclista che, dopo l’impatto con l’utilitaria, è ruzzolato a terra. In un primo momento è stato attivato l’elisoccorso ma, poi, non è risultato necessario il suo arrivo.

Il centauro è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Gorizia.

A bordo della Citroen c’erano due persone, una delle quali una minorenne: sono state assistite dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce Verde di Gorizia per lo choc derivante dall’impatto.

Entrambe le persone, per scopo precauzionale, sono state portate al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio in codice verde, non grave. A causa dell’incidente si sono formate lunghe file di vetture da Lucinico e dal ponte VIII Agosto. —