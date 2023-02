Open Fiber, 16 milioni di case raggiunte dalla fibra ottica in Italia

TRIESTE «Open Fiber, che ha la più grande rete in fibra ottica in Italia, ha coperto a oggi metà del Paese: 15.6 milioni di unità immobiliari su un totale di circa 30, con un investimento di 5 miliardi di euro e nel corso del 2023 di ulteriori 2».

Mario Rossetti: «Open Fiber investe 210 milioni in Fvg per la fibra super-veloce da Trieste a Gemona» Piercarlo Fiumanò 24 Febbraio 2023 l’intervistaPiercarlo Fiumanò

Sono le cifre rese note oggi a Trieste dall'amministratore delegato dell'azienda Mario Rossetti, in occasione del convegno «FVG Connect. Infrastrutture e investimenti innovativi per lo sviluppo della Regione».

Quando si è insediato l'attuale management a fine 2021 Open Fiber, ha ricordato Rossetti, «ha preso l'impegno con il Governo di completare il nostro progetto sociale: il grande Piano Bul per raggiungere i piccoli comuni, che prevede la realizzazione di 88mila chilometri di fibra ottica in oltre 6mila comuni.

Ne abbiamo realizzati 60mila, chiuderemo il piano entro il 2024. Siamo poi presenti in 240 città grandi e medie e abbiamo dato il via al piano Italia 1 Giga per le zone industriali, da realizzare entro il 2026.

Una volta realizzata l'infrastruttura, il passaggio successivo per digitalizzare il Paese è far utilizzare la connettività ai cittadini». L'ad ha aggiunto che l'azienda «costruisce il futuro del Paese, perché la fibra ottica è il fattore abilitante di applicazioni e servizi. L'Italia ha bisogno di un'infrastruttura di qualità e pervasività. Oggi stiamo cablando città, piccoli paesi e zone industriali. Domani andremo su strade, autostrade, porti».