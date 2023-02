Nuovo anno giudiziario a Trieste, il presidente del Tar Fvg: “Ricorsi aumentati nel 2022 ma le giacenze sono state contenute”

TRIESTE Nel 2022 i ricorsi depositati al Tar del Friuli Venezia Giulia «sono aumentati in maniera considerevole rispetto all'anno precedente». In totale ne sono stati depositati 501 (488 nel 2021), «riportandoci ai livelli riscontrati nel 2016». Ma «siamo riusciti a definire la stessa percentuale del 2021» e «a contenere il numero dei ricorsi giacenti» al 31 dicembre (218 di cui 173 depositati nel 2022). «Nonostante il lavoro di nuova entrata sia aumentato, questo tribunale ha comunque continuato ad aumentare la propria produttività».

Lo ha affermato la presidente del Tar del Fvg, Oria Settesoldi, nella relazione sullo stato della giustizia amministrativa presentata oggi a Trieste in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023. Il 65% dei ricorsi depositati nel 2022, ha spiegato Settesoldi, «è stato definito nel corso dell'anno». I restanti sono già stati programmati entro l'estate 2023. Nel complesso l'anno scorso il Tribunale ha definito 540 fascicoli, contro i 397 del 2021, e ha adottato 792 provvedimenti e, in particolare, 276 sentenze e 247 sentenze brevi. «Anche quest'anno - si legge nella relazione - possiamo ribadire che presso il Tar del Fvg non vi sono più ricorsi giacenti; i soli ricorsi che si possono definire pendenti sono i ricorsi correnti».

Il Tribunale regionale «fa storia a sé perché ha già raggiunto gli obiettivi posti alla giustizia amministrativa nell'ambito del Pnrr, posto che non potremmo definire i ricorsi correnti in tempi minori di quelli che già rispettiamo». In generale, ha sottolineato Settesoldi a margine della cerimonia, «la domanda in Fvg dinnanzi al Tar è soddisfatta» nei tempi previsti e «credo di non peccare di orgoglio nel dire che siamo al di sopra della media Europea».