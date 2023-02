Schlein trionfa anche in regione: a Trieste la vittoria più schiacciante

Elly Schlein sarà la nuova segretaria del Partito democratico. E il successo riscosso a livello nazionale trova pieno riscontro anche in Friuli Venezia Giulia, dove le primarie regalano alla deputata il 63,51% dei voti, con percentuali forse anche più alte di quelle registrate nel resto della penisola. Il risultato è chiaro: contro ogni pronostico, la regione ha scelto Schlein, che stacca così il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, fermo al 36,47%. L’opposizione al governo meloniano batte dunque un colpo e, se l’affermazione di Schlein va oltre le attese, sono i dati dell’affluenza a dare coraggio ai dem in vista delle elezioni regionali. Al momento in cui il giornale è andato in stampa, i votati in Fvg erano stati 15.740: una flessione rispetto alle primarie del 2019, quando gli elettori registrati in regione furono 24.691, ma ben al di sopra dei pronostici della vigilia. Il dato si riflette anche a livello nazionale, dove le proiezioni parlano di 1,2 milioni di voti: meno rispetto ai 1,6 milioni delle primarie che, quattro anni fa, incoronarono Nicola Zingaretti, ma comunque ben sopra la «soglia psicologica» del milione. Ieri il segretario dem uscente Enrico Letta si augurava una «festa della democrazia e della partecipazione»: alla fine, così è stato. Ma la svolta è soprattutto politica: in ballo con le primarie c’erano la linea politica e le alleanze di un partito che, dopo i quasi dieci anni ininterrotti trascorsi al governo, sembrava averle smarrite entrambe. C’era bisogno di un cambiamento: lo prometteva Bonaccini, lo promette oggi Schlein, con una decisa sterzata a sinistra. Ora le cose si ribaltano e il cielo del Pd si tinge di un colore diverso: una linea più radicale, durissima contro la premier Meloni e intransigente nei confronti della maggioranza di destra, giocata di sponda con il M5s di Conte. Posizione diversa da quella di più riformista di Bonaccini, e soprattutto aperta alla collaborazione con i centristi di Renzi e Calenda. E, seppur in una regione storicamente più moderata come il Fvg, il governatore emiliano s’è fermato al 36,47%. Le primarie ribaltano dunque l’esito delle consultazioni nei circoli, che vedeva Bonaccini favorito: in questo risultato potrebbe pesare anche l’apertura del voto ai non tesserati e la partecipazione di tanti giovani. Nella nostra regione, caso particolare, c’è poi da considerare l’effetto Cuperlo. La forbice tra Schlein e Bonaccini, al primo giro per i soli tesserati, in Fvg era infatti già molto più stretta di quella nazionale: lui a 39,7%, lei a 35,2%, appena 4,5 punti di differenza. Risultato, all’epoca, dovuto forse all’influenza dei tesserati cuperliani, che preferirono il triestino per stima e vicinanza, territoriale oltre che politica. Il deputato “nostrano” , al primo giro, portò a casa un 20,7% del voto. Paola De Micheli si fermò al 4,3%. La distanza da recuperare era dunque poca, pochissima: e così la deputata Schlein è diventata la neosegretaria dem anche secondo il Fvg. Nell’Isontino, il vento più “a sinistra” ha riconfermato la deputata: a Gorizia, la già favorita Shlein chiude la corsa al 65,52%, contro Bonaccini al 34,48%. In alcuni casi i risultati, poi, si ribaltano. In Friuli, bonacciniano al primo giro, la neosegretaria semina polvere con il 61,04% a Udine e il 59,11% a Pordenone, mentre il suo sfidante la rincorre con il 38,96% e il 40,86%, rispettivamente. Sul capoluogo giuliano la partita era forse la più interessante: qui i due candidati si erano fermati al secondo e terzo posto, dietro appunto il deputato triestino. C’erano i voti cuperliani da ridistribuire: e, a quanto pare, li ha incassati Schlein. Anche a Trieste, infatti, i risultati sono chiari: la stravincitrice arriva al 74,06%, il competitor al 25,84%. Il primo commento, quando il trend, già alle 22, è consolidato, arriva dalla mozione regionale della vincitrice, che festeggia un risultato «sorprendente». «E non solo nei numeri: perché figlio di una forte spinta popolare. Ora l’impegno sarà tradurre questa spinta in politiche attive sul territorio, che sappiano opporsi alla destra». Aldilà della delusione, la mozione bonacciniana ricorda che, nonostante «varie avversità» e «grandi pressioni» contrarie al partito, «il Pd c’è». E la sua comunità ha ancora voglia di «partecipare e rilanciarlo». Applausi alla giornata e alla sua conclusione infine dal segretario del Pd Fvg Rezo Liva, che esprime soddisfazione per l’affluenza. Una partecipazione che, se «per qualcuno è inattesa», conferma invece come la comunità dem sia «vitale e risponda nei momenti cruciali per il paese». La gara, però, non è ancora vinta: tra un mese si vota di nuovo. E, per Livia, la partecipazione a queste primarie deve dare una precisa indicazione: «aumentare lo sforzo per mandare via Fedriga». —