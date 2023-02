Portuale colto da un ictus: soccorso mentre lavorava su un’imbarcazione

TRIESTE Un lavoratore del porto di Trieste ha avuto un ictus mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione all’ormeggio 45 del Porto nuovo.

Il portuale, 51 anni, è stato soccorso tempestivamente dagli equipaggi di un’automedica e di un’ambulanza, arrivati sul posto assieme a Guardia costiera, vigili del fuoco e polizia di frontiera.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cattinara, dove ad attenderlo c’era il neurologo di guardia per le cure del caso. Non è in pericolo di vita