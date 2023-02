Freddo, bora e nevischio, decine di interventi a Trieste

TRIESTE La bora non ha dato tregua nemmeno lunedì. Ma era previsto. E così sarà almeno fino a giovedì. Decine anche lunedì, e per l’intera giornata, gli interventi dei Vigili del fuoco e della Polizia locale accorsi in tutto il territorio provinciale per sgomberare rami e alberi abbattuti dalle raffiche di vento e finiti lungo le carreggiate. Per non parlare dei cassonetti delle immondizie trascinati pericolosamente in mezzo alle strade.

Numerosi, inoltre, i cantieri messi in sicurezza da inferriate in bilico e a rischio caduta.

Insomma, interventi tutto sommato di routine, per i Vigili del fuoco e per la Polizia locale, in una giornata di bora (e freddo) tipicamente triestina.

Non è mancato un po’ di nevischio, più visibile sull’altipiano carsico (ma anche in zona Cattinara), che però proprio a causa della bora non è riuscito ad attecchire.

Previsto vento sostenuto pure martedì e mercoledì, in attenuazione a partire da giovedì.