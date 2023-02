Bora e freddo, a Trieste raffiche forti almeno fino a martedì

TRIESTE Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo e dalla Protezione civile regionale, che ieri ha emesso un’allerta meteo gialla nella Venezia Giulia, a partire da sabato sera la bora ha cominciato a soffiare a Trieste e sulla costa.

L’Osmer prevede vento di bora forte almeno fino a martedì.

Domenica mattina si registrano raffiche comprese ra i 50 e 72 km orari, sia nella zona dell'Isontino sia in area giuliana. Vento forte anche in vetta fino a 40 km orari.

Si prevede un aumento delle raffiche durante la giornata.

Trieste si sveglia spazzata dalla bora

Nella notte le condizioni meteo non hanno causato danni di particolare rilievo, sebbene siano stati resi necessari diversi interventi.

Allerta meteo: in arrivo a Trieste raffiche di bora oltre i 100 km/h 25 Febbraio 2023 protezione civile

Una trentina di richieste di intervento nella notte

Nel dettaglio, dalle 23 di ieri alle 8 di oggi sono state un le chiamate pervenute al Numero unico di emergenza Nue112 per richieste di soccorso tecnico riconducibili al forte vento: alberi e pali caduti su strada; tettoie e recinzioni crollate; gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti; barriere “new jersey”, transenne rovesciate e cassonetti vaganti.

La bora soffia nel golfo di Trieste. Foto di Massimo Silvano scattata domenica 26 febbraio

Trieste

Sono state 13 le chiamate provenienti dalla ex provincia di Trieste (Trieste, Sistiana, Basovizza) passate alla sala operativa dei Vigili del fuoco Trieste.

Foto Silvano

Alcuni oggetti nella notte sono cadute dalle impalcature e sono finite sulla strada: gli equipaggi di due ambulanze, in particolare, hanno dovuto chiamare i Vigili del fuoco per ripristinare la viabilità ostacolata.

In mattinata continuano gli interventi da parte dei pompieri; se ne segnala finora uno per una finestra pericolante in via Marconi e un’altro per un albero caduto a Barcola.

Nel pieno centro della città, poi, sedie dei locali, scooter, transenne e vasi di fiori sono finiti a terra.

Foto Silvano

La bora soffia nel golfo di Trieste. Foto di Massimo Silvano scattata domenica 26 febbraio

Gorizia

Sempre 13 sono state le chiamate provenienti dalla ex provincia di Gorizia (Monfalcone, Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Selz di Ronchi dei Legionari, San Martino del Carso di Sagrado, Gorizia) passate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Gorizia.

Nel territorio di Farra d'Isonzo, in particolare, un albero si è schiantato sulla strada ed è stato poi rimosso dai volontari della protezione civile.

Grado

A Grado la bora ha abbattuto un grande pino le cui radici hanno rotto la condotta dell’acqua a servizio delle abitazioni creando non pochi disagi.

Maltempo a Grado, la bora abbatte un pino e le radici tranciano la condotta dell’acqua Antonio Boemo 26 Febbraio 2023 Antonio Boemo

Udine

Soltanto quattro invece le richieste di intervento provenienti dalla ex provincia di Udine (Paludo di Latisana, Lignano Sabbiadoro, San Odorico al Tagliamento di Flaibano, Bicinicco) passate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Udine.

Le previsioni dell’Osmer per domenica

Cielo in genere nuvoloso, localmente anche coperto. Sulla costa soffierà Bora forte, anche molto forte a Trieste e sul Carso. In pianura e sulla zona montana vento moderato o sostenuto da nord-est, anche forte in quota. Sulle zone orientali saranno possibili delle precipitazioni in genere deboli, specie fino al mattino, con quota neve in calo fino a 300-400 metri. Temperature in generale calo.

Arrivano freddo e Bora molto forte: domenica giardini pubblici chiusi a Trieste 24 Febbraio 2023

Le previsioni per lunedì

Cielo in genere nuvoloso, ma nella seconda parte della giornata saranno più probabili delle schiarite. Soffierà Bora forte sulla costa, con possibili raffiche molto forti a Trieste e sul Carso; vento moderato o sostenuto da nord-est in pianura e sulla zona montana, anche forte in quota.

Le previsioni per martedì

Cielo in genere poco nuvoloso, maggiore variabilità a est con più nubi dal pomeriggio. Soffierà ancora Bora forte sulla costa e vento moderato o sostenuto da nord-est sulle altre zone. Farà piuttosto freddo al mattino.