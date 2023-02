"All Broke", ecco il trailer del film del triestino Marcello Crea

Il nuovo film del regista triestino Marcello Crea intitolato All Broke (Tutti al verde) andrà in onda in anteprima internazionale in Serbia. Domenica 26 febbraio alle 17 l’emittente satellitare Sat TV trasmetterà il film con replica sabato 4 marzo alle ore 23. Il film sarà visibile anche in Italia attraverso la piattaforma televisiva Orion TV. Il film, di genere comico, dipinge una storia ambientata nella provincia di Trieste. Ritroviamo in chiave ironica uno spaccato della società di oggi tra selfie, sogni infranti, denaro (che manca) e giochi di potere. I personaggi di questa storia provengono da luoghi e culture diversi, da diverse culture, specchio fedele dell’ Italia di oggi. In sostanza, una commedia all'italiana come genere, ma che ricalca i ritmi tipici delle sitcom statunitensi. La trama ruota attorno a due giovani disoccupati (fratello e sorella) che ereditano un bar dalla zia. Anche se inesperti, si metteranno al lavoro con entusiasmo, ma ben presto dovranno fare i conti con gli habitués squattrinati della precedente gestione e le storie personali di gestori e clienti s'intrecceranno tra malintesi e situazioni grottesche con un colpo di scena finale. Tra gli attori troviamo Andro Merkù e Maria Giovanna Elmi nei panni di una facoltosa imprenditrice. Il film è promosso da Nova Academia Alpe Adria di Stefano Casaccia, la produzione dello stesso regista Crea. Le riprese si sono svolte a Trieste e a Sgonico all’interno dell’Hostaria ai Pini e nel suggestivo paesaggio carsico. Oltre a Crea (che cura anche la regia) fanno parte del cast Martina Croce, Gabriele Cantarini, Alen Kermac, Maria Teresa Celani, Paolo Massaria, Fabio Musco, Antonio Del Prete, Stefano Casaccia, Natalie Aleksandrova, Viviana Scapini, Annalisa Sifanno, Lello Schiavone, Lucrezia Zerovaz, Sofia Carbone, Luigi Cioccarelli. Consulenza alla regia affidata a Paolo Magris.

