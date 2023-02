Trieste in piazza per la pace in solidarietà verso il popolo ucraino

TRIESTE Alcune decine di persone sono scese in piazza oggi, 25 febbraio, a Trieste per manifestare a favore della pace e in solidarietà verso il popolo ucraino.

Due gli eventi in programma, a cui hanno preso parte anche la senatrice Tatjana Rojc e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

In occasione del primo anniversario dell’aggressione russa, “Liberi, Oltre Le Illusioni” ha infatti chiamato gli italiani a partecipare ai sit-in di solidarietà concomitanti in oltre 100 città.

Alle 16.30 in piazza della Borsa si è tenuta una prima manifestazione, parte appunto dell’iniziativa nazionale di “Liberi, Oltre Le Illusioni”, in collaborazione con la Comunità ucraina.

Alle 17.30, invece, si è svolta una seconda manifestazione, a cura del Comitato Dolci: una marcia tra Ponterosso e Ponte Curto col bandierone bilingue “Pace-Mir” in segno di «solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le 161 guerre nel mondo, per la pace, la non-violenza e il dialogo».

Nel primo anniversario dall’inizio del conflitto, infine, la Caritas di Trieste fa sapere in una nota di essersi «subito attivata per accogliere e supportare le famiglie in arrivo alla frontiera. Nel 2022 sono state infatti accolte 476 persone nelle strutture della Caritas, di cui 203 minori».—