L’omaggio del ministro Valditara alla Foiba di Basovizza: «Qui per la memoria contro la barbarie»

TRIESTE Basovizza è «presidio della memoria, dove raccogliere il sentimento di quanti riconoscono quei drammatici avvenimenti come parte integrante della nostra storia nazionale, che deve essere spiegata alle nuove generazioni».

Lo ha detto il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara, nel corso della sua visita al monumento nazionale della Foiba di Basovizza. Un’occasione per «conservare e rinnovare» la memoria della «tragedia delle migliaia di italiani uccisi e infoibati e delle centinaia di migliaia di nostri connazionali costretti a esodare dalle terre» dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia; ma anche un’occasione per «invitare alla pace» e «difendere i valori della democrazia», tanto più in un momento in cui «la violenza è tornata a insanguinare terre d’Europa».

Trieste, il ministro dell'Istruzione Valditara alla Foiba di Basovizza

Quello del ministro è stato un viaggio lampo in città. La visita alla Foiba è stata infatti la tappa conclusiva di un viaggio istituzionale nei “luoghi del ricordo”, organizzato dal ministero con le istituzioni scolastiche, e che ha visto la partecipazione degli studenti di quattro scuole di varie regioni italiane tra le quali l’istituto "Giovanni Pascoli" di Caneva-Polcenigo, nel pordenonese.

Giunto l’altra sera all’aeroporto di Ronchi del Legionari con aereo di Stato, il ministro è stato in visita in Slovenia, a Pirano, dove ha incontrato il sindaco Andrej Korenika e gli operatori della Cni e del Capodistriano. Infine, la delegazione si è mossa verso il carso triestino. Qui, accompagnato dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, e insieme alla sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, all’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti e ai rappresentanti delle associazioni degli esuli - fra cui il presidente di Federesuli Giuseppe de Vergottini - e della Lega Nazionale, Valditara ha deposto dei fiori davanti al Monumento. Dopo il segno della croce, il ministro ha osservato un minuto di silenzio, in segno di rispetto.

Al termine della cerimonia con il gruppo di studenti, Valditara si è recato a visitare l'adiacente centro documentale che ripercorre l'Esodo istriano, fiumano, giuliano e dalmata e le vicende del confine orientale. Qui ha ribadito l’importanza di «conservare e rinnovare la memoria» di una «tragedia», che fu resa possibile dal momento in cui «l'ideologia ha rinnegato i valori della democrazia», ma che oggi può dar vita a un’occasione «di rispetto e di riconciliazione».

Una ricomposizione di intenti testimoniata - ha ricordato il ministro - anche dalla presenza del Presidente Mattarella e dell’allora presidente sloveno Pahor, che nel luglio del 2020 hanno reso insieme omaggio ai morti italiani delle diverse cavità carsiche e al cippo che ricorda i giovani antifascisti sloveni uccisi nel 1930. E, proprio mentre la violenza è «tornata a insanguinare terre d'Europa», per Valditara è «fondamentale coltivare il rispetto verso ogni essere umano» al quale si aggiunge quello per «lo stato di diritto»: sono «i due decisivi baluardi contro ogni barbarie».

Il ministro ha dunque richiamato «alla pace» e «alla voglia di un'Europa in cui tutti i popoli, italiani, croati e sloveni, possano sentirsi fratelli» e ha auspicato che «il confronto, il dialogo, la pace, il rispetto dei diritti siano gli obiettivi della formazione delle nostre scuole». Da qui l’invito conclusivo, ancora una volta, a «difendere insieme» - istituzioni, insegnanti e studenti - i valori della democrazia.