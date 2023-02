Monfalcone, in centro d’estate arriva il Generation Young festival

MONFALCONE Ci sarà anche il Centro giovani Innovation Young con i suoi ragazzi ad animare l’estate monfalconese. Lo farà una due giorni pensata per far uscire l’attività all’esterno della struttura di viale San Marco, portandola in centro, all’insegna della musica.

Protagonisti di Generation Young Festival saranno le ragazze e i ragazzi del Centro giovani. A partire da quelli che si sono formati all’”academy” del Monfalcone Talent Show, nato per fornire ai musicisti del territorio delle concrete opportunità di crescita artistica (al vincitore va la firma di un contratto discografico), e ai quali l’amministrazione comunale ha deciso di fornire un palco più grande e più visibile. Che sia magari capace di diventare un trampolino verso quello dell’Ariston a Sanremo, calcato quest’anno da tre cantanti monfalconesi: Gino Paoli, Elisa e Shari.

Proprio la giovanissima potrebbe essere uno dei nomi di portata nazionale che l’amministrazione vuole portare all’interno del festival, nei due concerti serali già inseriti nel programma. A precederli ci saranno i concerti “diffusi” all’interno del villaggio musicale che sarà realizzato in centro per dare spazio alle diverse espressioni della cultura giovanile. «Questa è una manifestazione pensata da e per i ragazzi, per raccontarsi e raccontare i trend culturali del loro mondo», ha spiegato il consigliere delegato alle Politiche giovanili Gabriele Bergantini, presentando assieme al sindaco Anna Cisint e agli assessori alla Cultura Luca Fasan e all’Istruzione Tiziana Maioretto un’azione che rientra nel piano complessivo dell’offerta rivolta ai giovani. Sugli ospiti speciali del nuovo festival Bergantini e Fasan ieri non si sono comunque sbilanciati, sottolineando come quella in programma quest’estate sarà un’edizione zero.

«L’obiettivo è quello di far crescere e consolidare la manifestazione, come avvenuto per Monfalcone Geografie – ha aggiunto Bergantini –, facendolo diventare un nuovo punto di riferimento regionale per i giovani». Frutto di un lavoro di squadra, come ha rilevato ieri il sindaco, l’iniziativa fa tesoro sia delle attività realizzate all’interno del Centro giovani sia degli eventi organizzati nel corso dell’estate. «L’obiettivo è anche quello di tarare al meglio le prossime proposte teatrali – ha affermato l’assessore Fasan –, così da rispondere alle domande dei giovani, al di là di progetti come Dentro la scena e Teatro&Scuola, che pure nel 2022 ha coinvolto 1.550 partecipanti».

Agli studenti dei tre istituti superiori del territorio, liceo Buonarroti, Isis Pertini e Isis Bem di Staranzano, che assieme contano oltre 2 mila ragazzi, è stato quindi già girato uno stringato questionario per intercettare le tendenze giovanili e costruire al meglio i cartelloni di musica e prosa della prossima stagione del teatro Comunale. I questionari saranno raccolti al massimo ad aprile, considerata la tempistica con cui viene decisa la programmazione teatrale. Ai più giovani il Comune rivolge invece il progetto Bande a scuola, con la collaborazione della scuola di musica della Banda civica Città di Monfalcone.