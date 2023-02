Ragazzina aggredita da una coetanea durante una lite a Muggia: ricoverata al Burlo

MUGGIA Una ragazzina di circa 14 anni è stata ricoverata nella serata di oggi, sabato 25 febbraio, all'ospedale pediatrico di Trieste Burlo Garofolo, per due ferite al tronco che le sarebbero state inferte da una sua coetanea al termine di una lite avvenuta a Muggia. Lo riferisce l’Ansa.

Secondo quanto si apprende la lite sarebbe avvenuta in strada nei pressi di via Frausin, ma non ci sarebbero stati testimoni al momento dell'aggressione. La ragazzina sarebbe stata colpita con un'arma da taglio o un oggetto appuntito: è stata soccorsa dal gestore di una pizzeria del posto che, vedendola ferita, l'ha aiutata e ha allertato i soccorsi. Non è stato ancora chiarito il movente dell'aggressione.

La 14enne è stata portata all'ospedale pediatrico di Trieste, dove è stata ricoverata in codice giallo per due ferite al tronco.

La presunta accoltellatrice è riuscita a scappare, ma è stata rintracciata poco dopo dai Carabinieri. Si tratta di una adolescente di 15 anni, dunque coetanea della ragazza ferita. Secondo quanto si apprende, entrambe sono italiane, probabilmente della zona. La vicenda rientra ovviamente nella competenza della Procura dei minori.