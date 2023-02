il progetto

Il ministro Urso: «Trieste e Venezia porti di Kiev». Ecco il progetto in vista della ricostruzione

L’Adriatico settentrionale è lo sbocco sul mare ideale per Kiev per le merci sia in entrata sia in uscita e grazie al corridoio ferroviario che unisce proprio Venezia e Trieste al polo logistico di Verona. Sbocco ideale, soprattutto, in vista della ricostruzione del paese in guerra da un anno

Eugenio Pendolini