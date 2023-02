Caporalato nelle vigne a Gorizia, il blitz della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle di Gorizia, nell’ambito di un’attività di indagine condotta sotto l’egida della Procura della Repubblica di Gorizia, hanno fatto emergere un grave fenomeno di caporalato commesso a danno di 30 braccianti agricoli irregolari di nazionalità rumena, tra cui due minori, impiegati in diverse aziende agricole della zona dell’Alto Isontino e della Bassa Friulana per la potatura delle vigne. Quattro persone, 3 di nazionalità rumena e una di nazionalità moldava, sono state sottoposte a fermo per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, con le aggravanti della minaccia, del numero e della minore età dei lavoratori. Qui l'articolo Il video è della Guardia di Finanza

01:05