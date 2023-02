Portopiccolo, la preoccupazione dei lavoratori della Ppn: «Gestione nel caos, 200 posti a rischio»

Gli addetti di hotel, spa, “Babar“ e panetteria “Pek” in ansia per il loro futuro: «Manager spariti, comunicazioni senza firma dall’acquirente “Trieste 2040” e i fornitori non consegnano più la merce».

Ugo Salvini