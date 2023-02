Arrivano freddo e Bora molto forte: domenica giardini pubblici chiusi a Trieste

TRIESTE Il Comune di Trieste gioca d’anticipo e, in vista del forte vento di Bora che, secondo le previsioni dell’Osmer, inizierà a soffiare sulla nostra città nella tarda serata di sabato, ha deciso di chiudere al pubblico i giardini pubblici comunali recintati nella giornata di domenica 26 febbraio e fino a miglioramento della situazione.

I giardini chiusi

In particolare resteranno chiusi: giardino pubblico “de Tommasini” di via Giulia, giardino “Falcone e Borsellino” di Altura, giardino Basevi, giardino “Fra M.V. Antollovich” di via Carpineto, giardino “Wanda e Marion Wulz” di via Catullo, giardino “Fedora Barbieri” di via Mascagni, giardino di via San Michele e campagna Prandi, giardino di Villa Cosulich in strada del Friuli, giardino di Villa Engelmann in via Chiadino, parco Bazzoni in via Navali, skatepark di via Petitti di Roreto, giardino di piazza Hortis, giardino di vicolo dell’Edera, villa Revoltella con accesso garantito alla chiesa nel consueto orario di apertura/chiusura.

Il giardino di villa Sartorio in via dei Modiano rimarrà aperto con il consueto orario di apertura/chiusura”.

Le previsioni

In tutta Italia il clima mite che ha imperversato in quest'ultimo periodo sta infatti per finire. Nella tarda serata di sabato è infatti previsto l'arrivo di una prima perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione che porterà freddo e neve anche a bassa quota nel centro nord e le prime precipitazioni di rilievo dopo molto tempo al Nord-Ovest.

Anche nella nostra regione crolleranno le temperature: domenica, secondo le previsioni dell’Osmer, sulla costa è previsto cielo nuvoloso o coperto e Bora forte, anche molto forte a Trieste e sul Carso. In pianura e sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso con vento sostenuto da nord-est, anche forte in quota. Saranno possibili precipitazioni sparse, più probabili sulla costa e a est. Quota neve in calo fino a 300-400 metri, e temperature in generale calo. La Bora continuerà a soffiare forte almeno fino a martedì.