Malore durante il rientro dalla ciaspolata: goriziano muore a Forni Avoltri

GORIZIA. Giovanni Donda, classe 1949, residente a Moraro, è morto nella serata di venerdì 24 febbraio a causa di un malore in montagna. Stava rientrando da una giornata di escursione con le ciaspole, le racchette da neve, sopra Collina di Forni Avoltri. L'escursionista faceva parte di un gruppo numeroso e stava rientrando da Casera Plumbs quando si è sentito male.

La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 20. Subito dopo la Sores ha inviato sul posto i soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e l'ambulanza. Immediatamente i compagni di escursione, capita la situazione, hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Successivamente sono arrivati i soccorritori della stazione di Forni Avoltri con il defibrillatore portatile, prelevato a Collina, che hanno proseguito nel tentativo di rianimazione. Poco dopo il personale dell'ambulanza, portato sul posto a bordo di un fuoristrada del Soccorso Alpino, sono arrivati sul posto: il malore è accaduto sulla pista forestale di rientro. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ai soccorsi non è restato altro che rientrare alla base dopo le 22.