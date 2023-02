Infortunio sul lavoro a Romans: lavoratore riporta l’amputazione parziale di due dita

ROMANS Grave infortunio sul lavoro in una realtà produttiva di Romans d’Isonzo: un giovane lavoratore, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha riportato l'amputazione di parte di un dito di una mano e la parziale amputazione di un altro dito.

L’uomo è stato subito soccorso dalle persone che si trovavano con lui in quel momento che hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Sul posto è arrivata un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Sono stati attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo.

Il giovane è stato soccorso dalle equipes sanitarie e quindi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.