Colto da un infarto a Borgo San Sergio, i presenti gli praticano il massaggio cardiaco sotto la guida telefonica del 112

TRIESTE Un uomo di circa 60 anni di età è stato rianimato nella giornata di oggi, 23 febbraio, dopo essere stato colto da un infarto a Borgo San Sergio, all'altezza di via Maovaz.

L'uomo si è accasciato a terra. Le persone che in quel momento si trovavano vicino a lui hanno chiamato il 112 e hanno iniziato il massaggio cardiaco con la guida di un infermiere della Sores al telefono.

Manova che lo ha tenuto in vita fino all'arrivo degli equipaggi sanitari, che hanno continuato le manovre, per poi trasportare l'uomo in codice rosso all'ospedale di Cattinara.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Trieste.