Trieste e la Costiera si risvegliano immersi nella nebbia

TRIESTE. Trieste si è risvegliata questa mattina, mercoledì 22 febbraio, immersa nella nebbia, condizione meteorologica non consueta per la città, abituata alla bora e dunque all'aria tersa. Invece, prima delle 8 c'era scarsissima visibilità in tutto il centro con la particolarità, in piazza Unità d'Italia ad esempio, di non riuscire a vedere da un lato all'altro.

Analoga situazione anche in altri luoghi con tante persone, e i pochi turisti già in giro, che hanno scattato foto con i telefoni cellulari. Stessa situazione anche in Costiera dove dalla strada non si vedeva il mare con suggestivi scorci tra le falesie verso Duino.