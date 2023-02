Ragazza molestata sull’autobus a Trieste: in due finiscono all’ospedale

TRIESTE Una ragazza di diciott'anni è stata molestata in autobus. L'episodio è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 22 febbraio, mentre il mezzo stava percorrendo via dell'Istria nei pressi dell'incrocio con via Orsera.

Sul caso indagano i Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni la giovane è stata avvicinata da un quarantenne, una persona di origini irachene. L'uomo si è spogliato mostrando i genitali.

La diciottenne, spaventata e sotto choc, ha avuto un malore ed è svenuta. È stata soccorsa e portata al Burlo. Anche lo straniero si è sentito male: ha avuto un attacco epilettico e ora si trova al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara.

I militari dell'Arma stanno acquisendo le immagini delle telecamere di bordo per capire se il quarantenne ha avuto anche un contatto fisico con la giovane. Circostanza, questa, che potrebbe fare scattare l'arresto. I Carabinieri stanno sentendo anche alcuni testimoni, cioè i passeggeri che in quel momento erano a bordo dell'autobus e che hanno assistito alla scena.