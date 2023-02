il delitto

E’ passato per Trieste, scappando in Slovenia oltre-confine l’omicida di Panzeri, ucciso a coltellate a Pesaro

Alessandrini sarebbe fuggito a piedi, portando con sè l’arma del delitto e il cellulare della vittima, poi con la Renault Clio del padre, con in tasca pochi soldi portati via dalla nonna. Bloccato in Romania