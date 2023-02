In corteo dal Comune al molo Caliterna, così Muggia celebra il funerale del Carnevale

MUGGIA Si è concluso ufficialmente mercoledì 22 febbraio, con i tradizionali funerali, il Carnevale muggesano: una 69.ma edizione che ha ripreso tutto il vigore dopo lo stop forzato causato dalla pandemia.

Pianti, lacrime (e risate): è il funerale del Carnevale muggesano

La camera ardente allestita sotto il portico del Comune, la bara appoggiata su un catafalco, mentre la banda dell'Ongia intona le noti funebri.

Foto Lasorte

Nella bara il presidente dell'Associazione delle Compagnie Mario Vascotto, mentre il Re Carnevale Giovanni Derin ha tolto i panni del sovrano per indossare quelli della vedova inconsolabile, confortata da altre donne piangenti, preti, amici e parenti.

Alla veglia funebre hanno partecipato anche il sindaco Paolo Polidori e il vicesindaco Nicola Delconte.

Il corteo, accompagnato dalle bande e dalla musica delle Compagnie, si è snodato lungo corso Puccini e via Roma, in direzione del molo situato a Caliterna da dove la bara viene trasportata in barca per il saluto che chiude definitivamente il 69.mo Carnevale di Muggia.