Trieste, presidio di solidarietà per l'autista condannato: "Sentenza ingiusta"

Dimostrare sostegno a Gabriele Sahar, il conducente di Trieste Trasporti recentemente condannato a 8 mesi per l’incidente del 2019 in via Mazzini angolo piazza Goldoni costato la vita alla 61enne Gloria Bonetti – urtata dal bus dopo che la stessa donna aveva iniziato ad attraversare la strada con il semaforo pedonale rosso –, e sensibilizzare opinione pubblica ed istituzioni riguardo alla sicurezza stradale. Questi i temi del sit-in organizzato lunedì mattina in piazza Goldoni da tutte le sigle sindacali con l’appoggio della stessa azienda di trasporto pubblico locale e che ha visto la partecipazione di decine di lavoratori e cittadini uniti dallo slogan “Io sto con Gabriele”. Video di Andrea Lasorte. L'articolo

00:58