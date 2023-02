A Gorizia ?Terre di confine: dalla Guerra fredda ai conflitti del nostro tempo?

La storia come strumento di lettura del nostro tempo, la Guerra fredda come antefatto per i conflitti di oggi, in Europa e nel mondo: a Udine e Gorizia, città strategiche negli anni della Guerra fredda, dal 9 all’11 marzo un Forum internazionale rilegge il ruolo chiave dei territori di confine e inaugura una partnership fra Friuli Storia, Università di Udine e Università di Harvard con all’indomani del primo anno di Guerra in Ucraina. E sarà proprio uno degli analisti più noti a livello mondiale, lo storico Mark Kramer, Direttore del Centro Studi sulla Guerra Fredda di Harvard, introdotto dal direttore scientifico del Forum Tommaso Piffer, a inaugurare il Forum venerdì 9 marzo a Udine, con la lectio che dà il titolo al programma, “Terre di confine: dalla Guerra fredda ai conflitti del nostro tempo”, Uno sguardo retrospettivo per proiettare la storia sui drammatici accadimenti di questi mesi. A chiudere il Forum e a tirare le conclusioni, ricongiungendo analisi storica e fatti dei nostri giorni, sarà ancora uno dei più autorevoli storici del nostro tempo, l'accademico di Harvard Charles Maier, sabato 11 marzo. "Arricchisce il Forum - aggiunge Tommaso Piffer - l’innovativo progetto Frontiera Est, che per la prima volta metterà a sistema oltre 1300 bunker e strutture difensive del Friuli Venezia Giulia, riaprendole al pubblico attraverso una capillare mappatura, percorsi didattici e divulgativi, itinerari di turismo storico. Primo passo sarà l’inaugurazione, all’indomani del Forum, del portale frontieraest.it accessibile a tutti in un click, ricco di video e foto documentazione sulle strutture difensive oggi aperte al pubblico, per una prima visita virtuale". Udine e il territorio del Friuli Venezia Giulia, quindi, “capitale” della storia contemporanea: in arrivo un think tank che coinvolgerà 40 autorevoli analisti, articolato in otto percorsi tematici per alimentare un vero e proprio Osservatorio sulla Guerra fredda, capace di proiettare l’indagine storica sul nostro tempo.

