Sit-in di solidarietà all’autista di Trieste Trasporti dopo la condanna: «Sentenza ingiusta, quell’incrocio è pericoloso»

TRIESTE Dimostrare sostegno a Gabriele Sahar, il conducente di Trieste Trasporti recentemente condannato a 8 mesi per l’incidente del 2019 in via Mazzini angolo piazza Goldoni costato la vita alla 61enne Gloria Bonetti – urtata dal bus dopo che la stessa donna aveva iniziato ad attraversare la strada con il semaforo pedonale rosso –, e sensibilizzare opinione pubblica ed istituzioni riguardo alla sicurezza stradale.

Trieste, presidio di solidarietà per l'autista condannato: "Sentenza ingiusta"

Questi i temi del sit-in organizzato lunedì mattina in piazza Goldoni da tutte le sigle sindacali con l’appoggio della stessa azienda di trasporto pubblico locale e che ha visto la partecipazione di decine di lavoratori e cittadini uniti dallo slogan “Io sto con Gabriele”.

Così Stefano Mauro (Filt Cgil): «Protestiamo di fronte ad una sentenza di condanna ingiusta, ma vogliamo anche sensibilizzare i cittadini sul fatto che in questi casi si rischiano conseguenze sproporzionate sia a livello lavorativo che penale anche quando si è dalla parte della ragione». Per Roberto Gazzaneo (Uiltrasporti Fvg) «nel 2023 è inaccettabile passare col verde e finire dalla parte del torto. Siamo ovviamente dispiaciuti per i familiari della vittima, ma non può pagare una persona innocente». Rivolge un pensiero alla famiglia della vittima anche Michele Mastromarino (Faisa-Cisal), che aggiunge: «La nostra città presenta troppe situazioni di pericolo per i pedoni, e siamo felici che anche l’azienda ci appoggi». Pone l’accento sul rispetto delle regole Roberto Zocchi (Ugl): «I pedoni sono sanzionabili quando attraversano col rosso, ma serve un lavoro capillare che educhi gli stessi al rispetto del Codice della strada nell’interesse di tutti». Condivisa infine la necessità di una soluzione che argini gli attraversamenti col rosso – circa 200 all’ora – in quell’incrocio.