Fiamme in un magazzino del Porto vecchio a Trieste, l’intervento dei Vigili del fuoco

TRIESTE Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Trieste è ancora all'interno del "Porto Vecchio" a Trieste, dove alle 21.30 circa di ieri sera è andato a fuoco un magazzino dismesso.

Le prime operazioni di spegnimento sono terminate all'una circa ora in cui sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza per le quali è rimasta sul posto una sola squadra.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio mentre è stato confermato che il rogo non ha coinvolto persone e che all'arrivo dei Vigili del fuoco nel magazzino non c'era nessuno.