Auto sbatte contro tre vetture in sosta e si capotta a Monfalcone

MONFALCONE. Due persone sono state soccorse nella primissima serata di martedì 21 febbraio dalle equipes sanitarie territoriali per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo via San Francesco, a Monfalcone. Una vettura è andata a sbattere contro tre auto in sosta e si è capottata.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della centrale di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'automedica e l'ambulanza.

Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Due le persone che sono rimaste ferite, trasportate in codice giallo (situazionale, per dinamica) all'ospedale di Monfalcone in codice giallo.