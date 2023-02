Carnevale di Muggia: il momento della proclamazione dei vincitori

Con il video di Andrea Lasorte riviviamo uno dei momenti più "caldi" del carnevale di Muggia: la proclamazione della compagnia vincitrice da parte del sindaco Paolo Polidori. Per la cronaca: ha vinto la Brivido, con 323 punti, che ha messo così in cassaforte la sua ventisettesima affermazione in sessantanove edizioni. Seconda piazza per la Trottola con 301 punti, uno in più delle Bellezze Naturali, sul gradino più basso del podio con 300 punti. Qui l'articolo

03:16