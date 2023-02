A Trieste il Queen Bar di via Settefontane chiuso per 12 giorni dopo l’aggressione a un cliente

TRIESTE Il Questore di Trieste ha disposto la chiusura, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per 12 giorni, del Queen bar di via Settefontane, con conseguente sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso della notte del 16 febbraio scorso, infatti, il personale della Squadra Volante è intervenuto a seguito di un’aggressione ai danni di un cliente del bar.

Il cliente, che presentava una ferita al volto, era stato aggredito violentemente per futili motivi da un altro avventore mentre era in corso una festa di compleanno; l’uomo, una volta riverso a terra, era stato ripetutamente colpito con calci anche da altri cittadini di origine straniera, che si erano uniti al primo aggressore.

Il bar, gestito da una cittadina moldava di 27 anni, è frequentato “da persone che si posizionano all’esterno del locale creando schiamazzi e turbative al riposo e alla quiete pubblica – si legge nella nota della Questura –, dedite all’uso smodato di sostanze alcoliche che contribuiscono al proliferare di situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

“I numerosi interventi delle forze di polizia hanno fatto emergere come il locale in questione è meta di soggetti a carico dei quali risultano segnalazioni, pregiudizi di polizia e misure di prevenzione personali”.