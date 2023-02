Riecco il Corso mascherato a Trieste, stop al traffico sul percorso

TRIESTE. È finalmente il giorno del Corso mascherato nel centro di Trieste. Dopo tre edizioni sospese, perché nel 2020 il corteo fu cancellato 48 prima del via, a causa della pandemia, mentre le edizioni del 2021 e del 2022 non furono neppure programmate, torna martedì 21 nelle vie del centro la manifestazione capace di radunare, lungo il tragitto da piazza Oberdan a piazza dell’Unità d’Italia, decine di migliaia di persone.

La kermesse

La variopinta kermesse, giunta alla 29.a edizione, offrirà al pubblico sorprese ed emozioni, grazie alla presenza di centinaia di maschere singole e di coppia, mentre i rioni, che sfileranno ciascuno col proprio carro allegorico, cercheranno di ottenere il maggiore gradimento da parte della giuria, che assegnerà l’ambito Palio di Trieste, attualmente detenuto da Roiano. Questi, in ordine di sfilata, i rioni in gara, con i relativi temi proposti: Cittavecchia San Giusto (Hollywood), Servola (Spedizioni), Roiano (I Ruggenti Anni Venti), Barriera Vecchia (Master Cogo), San Giovanni (Peace And Love! Pace nel Mondo e Amore Universale), Valmaura (El Bordan Triestin...tra farfalle e morbin), San Giacomo, rione esordiente (Anni ’70). La partenza sarà data alle 14 (raduno dei gruppi nella mezz’ora precedente) da piazza Oberdan.

Il corteo

Poi il corteo, che sarà commentato in diretta dallo speaker Maurizio Testi, attraverserà le vie Carducci, Reti e Imbriani, si immetterà in corso Italia, raggiungerà piazza della Borsa e Capo di piazza, per approdare infine davanti al Municipio dove, dopo l’arrivo di tutti i partecipanti, si procederà con le premiazioni. Sul palco allestito per l’occasione saliranno Sabrina Iogna Prat e Roberto De Gioia, rispettivamente presidente e presidente onorario del Comitato organizzatore, con il quale collaborano Comune, Regione e Trieste trasporti, oltre ai rappresentanti istituzionali. L’animazione in piazza, per la festa conclusiva, sarà curata dallo showman triestino Mauro Manni.

Ordinanza e divieti

Questa infine l’ordinanza emessa dal Comune, per quanto riguarda la viabilità, in vigore oggi: la circolazione sarà sospesa dalle 12 alle 13, per il passaggio dei carri allegorici, in largo Santos, piazza della Libertà, via Ghega, piazze Dalmazia e Oberdan. Dalle 13 alle 20 e comunque per il tempo necessario al passaggio del corteo e alla successiva pulizia della strada in piazza Oberdan, via Carducci da piazza Oberdan a via Reti, via Reti, piazza San Giovanni, via Imbriani, corso Italia da via Imbriani a via Roma, via Roma da via Machiavelli a corso Italia, via Canal Piccolo, piazza Tommaseo, via Cadorna da via Venezian a via Mercato Vecchio, vie dell’Orologio, Pozzo del mare, Punta del forno, Teatro Romano. Dalle 17.30 alle 18.30, per il ritorno dei carri allegorici, in riva Caduti per l’italianità di Trieste, riva III Novembre, piazza Duca degli Abruzzi, corso Cavour, largo Santos. In ogni caso lungo i tragitti menzionati saranno presenti gli agenti della Polizia locale, per disciplinare il traffico sul posto.