Lavoro, recruiting day per 9 aziende dell’area collinare del Fvg: 120 i posti in ballo

Un recruiting day previsto per il prossimo 29 marzo, che coinvolge 9 aziende del territorio dell'area collinare e pedemontana alla ricerca di 120 persone da inserire nei propri organici, è stato presentato a Udine.

La giornata di reclutamento, organizzata dai Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Buja, si terrà in località Monte di Buja.

Per l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen - riporta una nota - il recruiting day offre un contatto sempre più stretto con le aziende e una risposta sempre più puntuale per i lavoratori e rappresenta un momento importante per avere il quadro reale della mobilità del mercato del lavoro.

Secondo Rosolen, fare sistema con servizi pubblici, Enti locali e imprese è un cambio di passo rilevante rispetto al passato in un territorio che ha l'ambizione di essere attrattivo a livello nazionale e che possiede tutti gli elementi per riuscirci.

Nel dettaglio, i profili ricercati dalle aziende vanno dall'area tecnica a quella operativa, dall'information technology alla qualità, dalla logistica al commercio. A ricercare il personale sono le aziende: Awm; Comefri; Fantoni; Friul filiere; Hpf; La-con del Gruppo Fantoni; Prodes & Cielo Azzurro; Innwork; Andretta group con SuperOne.

